بري أبرق الى قاليباف مهنئا بإنتخابه رئيسا لمجلس الشورى في ايران

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الدكتور محمد باقر قاليباف لمناسبة إنتخابه رئيسا لمجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

نص البرقية

وجاء في البرقية :

ببالغ السعادة تلقينا خبر الثقة الكبيرة التي محضها إياكم ممثلو الشعب الإيراني الشقيق كرئيس لمجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويسعدني في هذه المناسبة ان اتوجه بإسمي وبإسم المجلس النيابي اللبناني بأسمى آيات التهنئة، متمنيا لكم وللشعب الإيراني وللجمهورية الإسلامية الإيرانية دوام التقدم والإزدهار ولقيادتها التوفيق والسداد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام