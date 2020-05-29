بري أبرق الى قاليباف مهنئا بإنتخابه رئيسا لمجلس الشورى في ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2020 - 15:42

بري أبرق الى قاليباف مهنئا بإنتخابه رئيسا لمجلس الشورى في ايران

منذ 2 ساعة 29 May، 2020
الرئيس بري
لبنان

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الدكتور محمد باقر قاليباف لمناسبة إنتخابه رئيسا لمجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

نص البرقية

وجاء في البرقية :

ببالغ السعادة تلقينا خبر الثقة الكبيرة التي محضها إياكم ممثلو الشعب الإيراني الشقيق كرئيس لمجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويسعدني في هذه المناسبة ان اتوجه بإسمي وبإسم المجلس النيابي اللبناني بأسمى آيات التهنئة، متمنيا لكم وللشعب الإيراني وللجمهورية الإسلامية الإيرانية دوام التقدم والإزدهار ولقيادتها التوفيق والسداد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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