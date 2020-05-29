الرئيس دياب من رأس بعلبك: الجيش عنوان أمل بتجذر الانتماء الوطني وفرض هيبة الدولة

اكد رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، خلال زيارته ثكنة الياس الخوري في رأس بعلبك ان “الجيش يشكل عنوان أمل بتجذر الانتماء الوطني وحراسة السلم الأهلي وحماية الاستقرار الأمني وفرض هيبة الدولة”.

واوضح ان “الجيش نموذج حي عن تطلعات اللبنانيين بوطن يريدون العيش فيه بأمان واستقرار، خارج الاصطفافات الطائفية والمذهبية والسياسية، اللبنانيون في كل المناطق يريدون تغييرا حقيقيا يؤمن لهم الانتقال من دولة الطوائف والمذاهب إلى الدولة الواحدة ويريدون تغييرا واقعيا يحقق لهم الفصل بين الارتباط السياسي والارتباط بالدولة وإلغاء الارتهان السياسي كوسيط بين المواطن والدولة”، معلناً “اننا سنتابع الجهود من أجل وقف اقتصاد التهريب عبر إقفال هذه المعابر التي تتسبب بأضرار كبيرة للدولة وتستفيد منها حفنة من المهربين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام