معدلات الإصابات والضحايا بسبب وباء فيروس كورونا تستمر بالتراجع في بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا الجمعة، عن تسجيل 42 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الإجمالي إلى9430، مشيرة إلى إصابة 212 شخصاً بالفيروس منذ يوم أمس، ليبلغ العدد الكلي للإصابات 58061 حالة إصابة. وأفادت الهيئة الاتحادية للصحة العامة البلجيكية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، “تم إبلاغنا بوفاة 42 شخصاً خلال الساعات الماضية، ليصل العدد الكلي للضحايا إلى9430 حالة وفاة”.

وأضافت هيئة الصحة، “إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء وصل إلى 58061 إصابة، بزيادة 212 إصابة جديدة.” وتابعت السلطات الصحية في بروكسل، “فيما دخل 27 مريضا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، بسبب شكاوى صحية خطيرة نتيجة للإصابة بكوفيد – 19، بينما سجل خروج 109 شخص متعافي من الفيروس، ليصل إجمالي أعداد المرضى في المستشفيات إلى 937 مريضا. “

المصدر: سبوتنيك