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May 29 2020 - 14:02

تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

منذ 54 mins 29 May، 2020
الصحة الايرانية: وفاة 151 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا
ايران - عربي وإقليمي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الجمعة 146 الفا و668 شخصا، وبوفاة 50 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 7677 شخصا. وأضاف جهانبور، في تصريحه الصحفي الجمعة، أنه “تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2819 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 146 الفا و668 حالة لغاية الان بينهم  2547 في وضع حرج.

واضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 114 الفاً  و931 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 50 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7677   شخصا. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أن  896  الفا و571 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس “کوفید 19” فی انحاء البلاد حتى الآن.

المصدر: ارنا

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