أفغانستان…مقتل 15 عسكرياً وإصابة 9 آخرين في هجوم لمسلحين على نقاط تفتيش شرق البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2020 - 14:02

أفغانستان…مقتل 15 عسكرياً وإصابة 9 آخرين في هجوم لمسلحين على نقاط تفتيش شرق البلاد

منذ 1 ساعة 29 May، 2020
افغانستان
أخبار دولية - افغانستان

لقي ما لا يقل عن 15 عسكرياً من أفراد الجيش الوطني الأفغاني وقوات حرس الحدود مصرعهم وأصيب تسعة آخرون في عدة هجمات شنها مسلحون في مقاطعة باكتيا شرقي أفغانستان. وقال مسؤول منطقة باتان عيد محمد أحمدزاي لوكالة “سبوتنيك” “الليلة الماضية، هاجم مسلحون ثلاث نقاط تفتيش عسكرية ولحرس الحدود… استمرت الاشتباكات حتى الصباح”. وذكر السكان المحليون أن المسلحين تمكنوا من التغلب على القوات الحكومية في الهجوم ، بيد أن أحمدزاى نفى هذا النبأ ، مشيرا إلى أن عددا من المهاجمين لقوا مصرعهم أو أصيبوا . ولم تصدر حركة طالبان حتى الآن أي بيان بشأن الهجوم.

المصدر: سبوتنيك

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