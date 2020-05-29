عدد المصابين بفيروس كورونا في بولندا يقترب من 23 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في بولندا الجمعة، عن اقتراب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من 23 ألف حالة. وجاء في بيان الوزارة، أنه، “خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الوباء إلى 22964”. وأضافت الوزارة بأنه “خلال الليلة الماضية، تم تسجيل وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 1043 حالة”. هذا وسجلت الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد بالبلاد، يوم 4 آذار /مارس. لدى رجل عائد من ألمانيا، وقد تماثل للشفاء بعد مرور 3 أسابيع من العلاج.

وفقاً لأحدث البيانات، يقبع 2035 شخصاً في المستشفى في بولندا للعلاج بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويتواجد 79995 شخصاً في الحجر الصحي، و 10692 مريضاً تماثلوا للشفاء.

المصدر: سبوتنيك