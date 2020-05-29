توقيف شخصين في صيدا نفذا عمليات سرقة في مناطق عدة

تمكنت عناصر من مفرزة استقصاء الجنوب، وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، من توقيف عصابة سلب وسرقة محترفة مؤلفة من شخصين هما (ع.ق.ا ) و(ج.ق) من البدو الرحل، وذلك بعد تتبع ومطاردة تخللها إطلاق نار عند كورنيش صيدا البحري انتهت بتوقيفهما.

وفي تفاصيل المطاردة أنه أثناء إطلاق النار أصيب أحد الشخصين بجروح في كتفه، فاصطدمت سيارتهما بآلية اطفاء تابعة للدفاع المدني، وتم توقيفهما ونقل الجريح إلى المستشفى في حين اقتيد الآخر إلى فصيلة درك صيدا للتحقيق.

ويشار إلى أن الموقفين عملا على تأليف عصابة سلب وسرقة، ونفذا عددا كبيرا من السرقات في منطقة الجنوب ومختلف المناطق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام