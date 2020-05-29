عودة حوالي 70 لاجئاً سورياً إلى أرض الوطن خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة ومراقبة حركة اللاجئين والنازحين في سوريا، الجمعة، بعودة حوالي 70 لاجئاً إلى أرض الوطن من لبنان، خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن، على صفحة وزارة الدفاع الروسية على “فيسبوك” “عاد، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، 69 لاجئاً (بينهم 20 امرأة و35 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبر “تلكلخ” الحدودي، في حين لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر “نصيب” الحدود”.

هذا وأشار المركز إلى عدم عودة أي نازح خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مكان الإقامة الدائمة داخل البلاد. وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بتطهير الأراضي ومنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، وذلك على مساحة 2.1 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بكشف وتدمير 32 عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك