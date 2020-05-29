روسيا تسجل 8572 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال 24 ساعة و232 حالة وفاة

أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس “كورونا” في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 8572 إصابة جديدة بفيروس “كوفيد-19” في روسيا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 387 ألف و 623 حالة. وجاء في بيان مقر العمليات “خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 8572 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في 84 إقليماً روسياً، وبلغ عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض 3380 حالة بنسبة 39.4 بالمئة من الحالات”.

ووصل بذلك العدد الإجمال للإصابات بفيروس كورونا المستجد، بحسب البيان، إلى 623 387 حالة في روسيا بنسبة ارتفاع (2.3 في المئة) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في 85 إقليماً. وأشار البيان إلى أن أكثر حالات الإصابة سجلت في موسكو – 2332 حالة، وفي ضواحي موسكو- 773 حالة، وفي سان بطرسبورغ -369 حالة. كما تم تسجيل 281 حالة جديدة في نيجغورود، و 230 حالة جديدة في منطقة سفيردلوفسك، و 141 حالة في كل من مقاطعتي ريزان وتشيليابينسك. وأكد مقر العمليات أن عدد حالات الوفاة في روسيا، خلال 24 ساعة، بلغ 232 حالة وفاة، من بينها 76 شخصا في موسكو، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في روسيا 4374 حالة. كما توفي 50 شخصاً في داغستان، و20 في ضواحي موسكو، و 11 في سان بطرسبورغ.

وأشار مقر عمليات مكافحة الفيروس إلى أن عدد المتعافين من فيروس “كورونا” في روسيا خلال الأربع وعشرين ساعة بلغ 8264 شخصا، من بينهم 3474 في موسكو، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 159 ألف 257 شخصا. كما تماثل للشفاء 330 مصاباً في سانت بطرسبورغ، و 490 في ضواحي موسكو، و222 في مقاطعة نيجغورود. ووقع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، يوم الأربعاء، على قرار بشأن تمديد وضع العزل الذاتي في العاصمة وإجراءات التقييدية الأخرى حتى 14 حزيران/يونيو، على خلفية انتشار وباء كورونا.

المصدر: سبوتنيك