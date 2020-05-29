ظاهرتان فلكيتان في شهر واحد.. خسوف القمر والكسوف الحلقي الشمس قريباً

أوضح إبراهيم الجروان ، عضو الاتحاد العربي للفضاء والفلك ، أن سكان الإمارات سيكونون قادرين على مشاهدة ظاهرتين فلكيتين في شهر يونيو( حزيران) ، تتكون من خسوف القمر والكسوف الحلقي الشمسي.

وقد حدث آخر كسوف حلقي للشمس في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2019.

وقال الجروان: “يحدث الكسوف الشمسي بشكل متكرر أكثر من الخسوف القمري ، مع الإبلاغ عن ما لا يقل عن حالتين في السنة وما يصل إلى خمس حالات في السنة، من النادر حدوثها في نفس المنطقة من الأرض على فترات متقاربة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكسوف الجزئي أو الحلقي للشمس، إن أكثر من نصف سكان الأرض سيكونون قادرين على رؤية خسوف القمر على سطح القمر في 5 يونيو(حزيران) ، والذي يشمل آسيا وأستراليا وأوروبا وأفريقيا”.

يحدث الكسوف القمري عند محاذاة الشمس والأرض والقمر بشكل غير كامل. عندما يحدث ذلك ، تمنع الأرض بعضًا من ضوء الشمس من الوصول مباشرة إلى سطح القمر وتغطي كل أو جزء من القمر بالجزء الخارجي من الظل ، والمعروف أيضًا باسم الظليل.

سيبدأ كسوف Penumbral في دبي في 5 يونيو(حزيران) في الساعة 11:15 مساءً وينتهي في 6 يونيو(حزيران) ، 2.34 صباحًا ، ليصل إلى ذروته عند 12.54 صباحًا.

بعد أسبوعين ، في 21 يونيو(حزيران) 2020 ، سيتمكن سكان الإمارات العربية المتحدة من مشاهدة الكسوف الحلقي – حلقة النار ، التي سميت وفقًا لذلك حيث تبرز حواف الشمس حول القمر.

وستكون المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة العربية قادرة على رؤية كسوف الشمس ، كما ستشهد جزئياً في الإمارات. وأوضح الجروان أن المناطق الجنوبية الغربية من البلاد ستشهد تغطية الشمس بأكثر من 93 في المائة ، بينما ستشهد الجزر تغطية 82 في المائة للشمس.

سيبدأ الكسوف الساعة 8.12 صباحًا وينتهي الساعة 11.12 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ، ليصل إلى ذروته عند حوالي 9.35 صباحًا.

وأشار إلى أن “المناطق الشمالية من شبه الجزيرة العربية ستشهد تغطية للحدث بنسبة 60 في المائة ، كما سيتم رؤيتها في بقية الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ومناطق أخرى في آسيا بنسب متفاوتة”.

يحدث الكسوف عندما يمر قرص القمر أمام قرص الشمس ، بأشكال مختلفة اعتمادًا على مسافة القمر والموضع المركزي للشمس والقمر ، إما جزئيًا أو ممتلئًا أو حلقيًا.

سيبلغ عرض مسار الكسوف الحلقي 75 كم فقط ، بدءًا من وسط إفريقيا في الساعة 3.46 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحّد ، ويمر في السودان وإثيوبيا ، عبر اليمن ، بعض المناطق الصحراوية السعودية ، قبل الوصول إلى مسقط في عمان. سيستمر الكسوف بعد ذلك إلى باكستان وشمال الهند في الساعة 6.40 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحّد ، ويستمر إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا ، قبل أن ينتهي في المحيط الهادئ في الساعة 9.34 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحّد .

المصدر: اخبار الان