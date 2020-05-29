لليوم الثاني على التوالي.. إسبانيا تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا لليوم الثاني على التوالي حالة وفاة واحدة جراء فيروس كورونا المستجد، بعد أن شهدت البلاد تراجعا كبيرا لهذا المؤشر على مدار الأيام الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بياناتها الجديدة، بارتفاع حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بحالة واحدة، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة إلى 27119 شخصا.

وتشهد إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، هبوطا مستمرا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث يبلغ هذا العدد حالة واحدة لليوم الثاني على التوالي، فيما تم رصد 38 حالة خلال الأيام الـ7 الماضية، وذلك بعد تجاوز هذا الرقم على أساس يومي مرارا في وقت سابق مستوى 700 شخص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1137 حالة جديدة، لتصل الحصيلة العامة إلى 237906.

وأوضحت الوزارة أن بيناتها قد تشهد تقلبات معنية خلال الأيام القريبة نظرا لبدء استخدام الحكومة أسلوبا جديدا لتسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وتحتل إسبانيا المرتبة خامسا عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، وكذلك الخامسة من حيث الإصابات.

المصدر: وكالات