بريطانيا تسجل 377 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا، الخميس، تراجعا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 377 حالة جديدة مقابل 412 في إحصائية أمس الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال اليوم الماضي بواقع 377 حالة، لتصل إلى مستوى 37837.

وتشهد بريطانيا تقلبات ملموسة في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 25 مايو 121 حالة جديدة، وبلغ هذا العدد في 26 مايو 134، وقفز في 27 مايو إلى 412.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ازداد بواقع 1887 حالة جديدة ويبلغ حاليا 269127.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت الوزارة، في إحصائية 25 مايو 1625 إصابة جديدة، وفي 26 مايو 2004 حالات، وفي 27 مايو 2013.

وبلغ العدد الإجمالي للفحوص الخاصة بفيروس كورونا والتي تم إجراؤها في المملكة المتحدة حتى الآن 3918079.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

وعلى الرغم من أن المؤشرات الخاصة بالوفيات والإصابات لا تزال مرتفعة، إلا أن سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة وبدأت عملية رفع القيود العامة بشكل تدريجي.

المصدر: وكالات