الحاج حسن للمنار: كان لدينا فرصة لاقرار قانون العفو لكن الصعوبات السياسية حالت دون ذلك

اكد النائب ​حسين الحاج حسن​ في تصريح له لمراسل المنار من ​مجلس النواب​ أنه خلال الفترة الماضية وعلى مدى اسابيع، من خلال المشاركة في ​اللجان النيابية المشتركة​ واللجنة الفرعية، عملت كتلة الوفاء للمقاومة بشكل حثيث على الوصول الى صيغة تكون مقبولة لدى جميع الأطراف بشأن قانون العفو العام، لكن تفاقم الانقسامات السياسية أدى فقدان النصاب في الجلسة.

كما أسف النائب حسين الحاج حسن من عدم إقرار قانون العفو وقال إنه كان لدينا فرصة لاقرار القانون، لكن الصعوبات السياسية حالت دون التوصل إلى التصويت على القانون في الجلسة المسائية.

المصدر: المنار