سلامة: الاستمرار بنظام سعر الصرف المزدوج للدولار يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي

قال “حاكم مصرف لبنان” رياض سلامة إن “تراكم عجز الحساب الجاري والميزانية على مدى السنوات الخمس الماضية، أوصل لبنان إلى عجز مشترك قدره 81 مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض العملة في نظامنا”.

واضاف سلامة الخميس “كنا نفضل الاستمرار في احترام الدين الخارجي للبلاد لتجنب التوترات، بخاصة في ما يتعلق بتدفق رأس المال الخارجي والعملات الأجنبية، ولكن غالبية صانعي القرار كانوا من الرأي المعاكس”.

واعتبر سلامة ان “الاستمرار في العيش مع نظام سعر الصرف المزدوج يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي”، وتابع “إذا اضطررنا للتخلي عنها، لا سيما في سياق المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي، فسنكون مستعدين للتوصل إلى نتيجة ايجابية للبلاد”.

وقال سلامة “أصدرت تعاميم تسهل على اللبنانيين الوصول إلى ودائعهم وأموالهم، وبإصدارها لم نتخط صلاحياتنا القانونية”، وتابع “البنك المركزي مستقل في القرارات التي يتخذها، ومع ذلك، نحن نسعى جاهدين للحفاظ على الحوار والتعاون من أجل مصلحة البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام