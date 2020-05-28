مجلس النواب اللبناني أقر قانوني سرية المصارف وتحديد آلية التعيين في الفئة الاولى

أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية التي عقدت الخميس برئاسة الرئيس نبيه بري مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الامان الاجتماعي موزعة على 600 مليار ليرة لشبكة الامان و600 مليار ليرة لباقي القطاعات، على ان تتم احالة مشروع قانون بقيمة 300 مليار ليرة للقطاع التربوي.

كما اقر المجلس اقتراح القانون المتعلق بسرية المصارف على ان يتم حصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما صدق المجلس اقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة معدلا بشطب عبارة اعطاء دور للوزير في اضافة او تغيير اسماء لهذه الوظيف.

وكان الرئيس بري اكد انه “سيتواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة من اجل فتح دورة استثنائية للمجلس وان لا مشكلة في ذلك”، وشد على ان “كرامة اي نائب من كرامة مجلس النواب وكرامة النواب مصانة”.

وكانت الجلسة قد بدأت بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: مصطفى الحسيني، اغوب بقرادونيان، والبير منصور، ثم دعا الرئيس بري الى الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق المرحوم جورج نجم، وتم تصحيح مادي في قانون القنب الهندي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام