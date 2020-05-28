لبنان: وزارة الطاقة اصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن الشهر الحالي

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان في بيان لها الخميس أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيار/مايو الجاري هو التالي:

330 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات: – قدرة 5 أمبير: 15.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 330 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 23.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 330 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 15 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 330 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

ولفتت الوزارة الى ان “هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليترا) لشهر أيار البالغ 8948 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كل مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها”.

وتابع البيان “قد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

واوضح البيان “تضاف نسبة 10 % على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية او في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة”، وتابع “تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة أيار 2020 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام