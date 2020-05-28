السعودية تسجل 1644 إصابة بـ “كورونا” و16 حالة وفاة جديدة

رصدت وزارة الصحة السعودية الخميس، 1644 إصابة جديدة، و16 وفاة جراء تداعيات الإصابة بالعدوى؛ فيما سجلت 3531 حالة تعافي من المرض المتسبب به الفيروس. وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 80185 حالة، من بينها 25191 حالة نشطة. كما بلغ إجمالي حالات التعافي من وباء “كوفيد 19” في السعودية 54533 حالات، تشكل نسبة 68.034 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة. إلى ذلك جدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، التأكيد على أهمية اتباع الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وقال العبد العالي، عبر تويتر، “الجائحة مستمرة والفيروس موجود، لا أحد منا يريد أن يفقد أحداً، لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك بسبب الاستهتار والتفريط، فنحن أمام حماية أرواح غالية، وعلينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية”. وتتصدر السعودية الدول العربية بأعداد الإصابات بفيروس “كورونا”؛ وتأتي ثالثة في قائمة هذه الدول بالنسبة لعدد الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالعدوى.

المصدر: سبوتنيك