أعداد ضحايا فيروس كورونا في بلجيكا وهولندا تتجاوز الـ15 ألف

أعلنت السلطات الصحية في هولندا عن ارتفاع أعداد معدلات ضحايا فيروس كورونا المستجد، فيما سجلت تراجعا في بلجيكا مقارنة بيوم امس، مايرفع إجمالي الوفيات في البلدين إلى 5903 و9388 حالة وفاة على التوالي، في حين تجاوزت أعداد المصابين في الدولتين منذ بداية تفشي الوباء الـ103 ألف مصاب. وجاء في بيان صحفي اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، “حتى الآن سجلت وفاة 9388 شخصا بسبب فيروس كورونا، بزيادة 31 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، مقارنة بـ 36 وفاة بالأمس. مازالت معدلات الوفيات والإصابات مستقرة في بلجيكا.”

معظم أعداد ضحايا الفيروس الإضافية أعلن عنها في المستشفيات ب 18 حالة وفاة، فيما أكدت دور رعاية المسنين عن تسعة وفيات منذ يوم أمس. وأشارت هيئة الصحة في بروكسل، إلى ارتفاع طفيف في أعداد المصابين بالفيروس خلال الساعات الماضية مقارنة بيوم أمس والذي سجل 137 إصابة، في حين تواصل أعداد المرضى المصابين بشكاوى صحية خطيرة نتيجة للإصابة بالفيروس في المستشفيات بالانخفاض للأسبوع التالي على التوالي، “تم إبلاغنا بإصابة 257 شخصا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الكلي للإصابات إلى 57849 إصابة.”

تمركز الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إقليم فلاندرز بـ143 مصابا، فيما أكد إقليم والونيا إصابة 86 شخص،ا العاصمة بروكسل أعلنت عن 28 إصابة فقط. وأضاف البيان، “بينما أكدت المستشفيات دخول 47 مريضا إلى المستشفى خلال الساعات الأخيرة، فيما سمحت ل107 شخص بالخروج بعد شفاؤهم بشكل كلي من الفيروس. ليبلغ اليوم إجمالي أعداد المرضى في المستشفيات 1060 مريضا، مقارنة ب1128 مريضا بالأمس. سمح حتى الآن ل15572 شخص منذ أكثر من شهرين، بالخروج من المستشفى بعد شفاؤهم. “

كما أكدت السلطات الصحية البلجيكية عن تراجع في أعداد المرضى الذين يعالجون في العناية المركز، ليبلغ العدد الكلي حتى الآن 208 مريضا بانخفاض قدره 15 مريضا منذ يوم أمس.

وبالتزامن مع اقتراب بدء المرحلة الثانية للتخفيف تدريجيا من التدابير المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا في هولندا، والتي تتمثل باستئناف عمل المطاعم والمقاهي والمسارح ودور السينما وعودة طلاب المرحلة الابتدائية للدوام الدراسي بشكل كامل في ظل شروط صارمة. تأتي هذه الخطوات بعد رصد تراجع في حصيلة الإصابات والوفيات في هولندا.

فوفقا لبيان صحفي على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، “خلال الساعات الـ24 الأخيرة ازدادت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، بعد تأكيد وفاة 32 شخصا بالفيروس، مقارنة ب15 وفاة فقط بالأمس. مايرفع الإجمالي إلى 5903.” مشيرا إلى انخفاض طفيف سجل في أعداد الإصابات الجديدة، لتقارب بالمجمل ال46 ألف إصابة، في حين ازدادت أعداد مرضى الفيروس في المستشفيات، “تعود حصيلة المصابين بالتناقص، إذ أصيب 182 شخصا بالفيروس، مقارنة بـ 190 إصابة سجلت بالأمس. ليبلغ العدد الكلي للمصابين حتى الآن 45950 إصابة. وأكدت للمستشفيات دخول 16 مريضا خلال الساعات الماضية، مقارنة بسبعة مرضى فقط سجل دخولهم بالأمس، ليصل إجمالي المرضى في المستشفيات إلى 11713 مريضا.”

ويذكر أن المدارس في بلجيكا ستبدأ باستقبال الطلاب لدوام جزئي ومجموعات صغيرة في الثامن الشهر القادم، بعد إغلاق دام أكثر من شهرين بسبب تفشي جائحة كوفيد – 19، بينما تستعد الخطوط الجوية البلجيكية إلى استئناف رحلاتها تدريجيا في منتصف حزيران/يونيو. ولم تحدد الحكومة البلجيكية عن بدء عمل المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية.

المصدر: سبوتنيك