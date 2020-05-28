كرامي: الاتصال بالعدو الاسرائيلي جريمة غير قابلة لأي عفو

أكد النائب اللبناني فيصل كرامي ان “الاتصال بالعدو الاسرائيلي كيفما كان شكله وتحت اي ظرف من الظروف هو جريمة غير قابلة لأي عفو لأنها اولا جريمة في حق الوطن وفي حق المجتمع وفي حق الشهداء الذين قدموا دماءهم لتحرير ارضنا المحتلة.

واضاف كرامي الخميس “نحن نقول لاخواننا في الوطن، كما لديهم هواجس نحن أيضا لدينا هواجس، وليس عادلا ان نقارن وان نساوي بين اي جنحة او جناية او جريمة مهما كان حجمها وبين الذين تعاملوا او اختاروا الحياة في اسرائيل”.

وتابع كرامي “ما يقلقنا باقتراح قانون العفو العام وخصوصا لناحية عودة اللبنانيين الموجودين في فلسطين المحتلة والذين يبلغ عددهم حوالي 4000 شخص، هو كيف سيتعامل العائدون المحتملون وسيتعايشون من دون الاتصال بذويهم او اصدقائهم في فلسطين؟ وماذا سنعتبر هذا الاتصال والتواصل؟ وكيف سنتعامل مع الاجانب الذين يحملون تأشيرة اسرائيلية على جوازاتهم؟ وكيف سنتعامل مع قانون مقاطعة اسرائيل الصادر عام 1955 المستثنى من هذا القانون؟”، واوضح “من يريد العودة الى لبنان فليتفضل الى القضاء اللبناني، هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الملف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام