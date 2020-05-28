إحصاء بتوزيع إصابات الكورونا في لبنان ليوم 28-5-2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2020 - 15:08

إحصاء بتوزيع إصابات الكورونا في لبنان ليوم 28-5-2020

منذ 59 mins 28 May، 2020
لبنان

إحصاء بتوزيع إصابات الكورونا في لبنان ليوم 28-5-2020

 

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية

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