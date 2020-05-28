الإمام الخامنئي يعين لاريجاني مستشاراً له وعضوا بمجمع تشخيص مصلحة النظام

عيّن الامام السيد علي الخامنئي، رئيس مجلس الشورى الإيراني السابق، علي لاريجاني، مستشارا خاصا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وأصدر الامام الخامنئي صباح اليوم الخميس، قرارا يقضي بتعيين لاريجاني النائب السابق عن مدينة قم المقدسة، مستشارا خاصا له وعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام​​​.

وترأس لاريجاني مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) على مدى 12 عاما، حيث عقد البرلمان الإيراني الجديد أولى جلساته وانتخب محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الجديد.

وجاء في امر التعيين الذي صدر اليوم الخميس:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد علي لاريجاني دامت توفيقاته

نظرا للتجارب المفيدة والقيمة التي اكتسبتموها خلال فترة تصديكم للمسؤوليات في البلاد وخاصة خلال 3 دورات في مجلس الشورى الاسلامي نعينكم مستشارا للقائد وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، متمنين لكم دوام التوفيق في خدمة الاهداف السامية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

والسلام عليكم

السيد علي الخامنئي

المصدر: وكالة ارنا