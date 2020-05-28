انضمام اكثر من 100 زورق قتالي سريع الى القوة البحرية للحرس الثوري الايراني

اقیمت صباح اليوم الخميس في بندرعباس مراسم لانضمام اكثر من 100 زورق قتالي سريع للقوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية.

واقیمت المراسم في محافظة هرمزكان جنوب إيران بحضور وزيرالدفاع واسناد القوات المسلحة امير حاتمي والقائد العام للحرس الثوري حسين سلامي وقائد القوة البحرية للحرس الثوري علي رضا تنکسيري ومشارکة عدد من القادة العسكريين والمدنيين.

والزوارق القتالية السريعة التي تسلمتها القوة البحرية للحرس الثوري هي من نوع “عاشوراء” و”طارق” و”ذوالفقار”.

وقد تم تصميم وتصنيع هذه الزوارق الحربية والدورية من قبل منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع واسناد االقوات المسلحة الايرانية.

المصدر: وكالة ارنا