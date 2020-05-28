ارتفاع إصابات كورونا ووفياته مجددا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع جديد بأعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وورد في بيان عن الوزارة: “سجلنا خلال الـ24 ساعة الماضية 287 إصابة، ارتفاعا بـ71 إصابة عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 216 إصابة”.

وتابع البيان: “تم فحص 7014 عينة في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للعينات المفحوصة منذ بداية ظهور المرض في العراق 206381”.

وأشار البيان، إلى “تسجيل ست وفيات و52 حالة شفاء”، مبينا أن “مجموع الإصابات بلغ 5135، والوفيات 175، وحالات الشفاء بلغت 2904”.

المصدر: وكالات