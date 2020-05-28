واشنطن تعلن بدء رفع قيود العزل العام بسبب كورونا اعتبارا من الجمعة

أعلن رئيس بلدية واشنطن موريل باوزر أن العاصمة الأمريكية ستطلق يوم الجمعة 29 أيار/مايو، أولى مراحل رفع قيود العزل العام، التي فرضت للحد من تفشي وباء كورونا.

وقال باوزر الأربعاء إن واشنطن شهدت تراجعا مطردا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأيام الـ14 الماضية مما سمح ببدء رفع قيود العزل.

وأضاف باوزر أن “تجمع أكثر من عشرة أشخاص سيظل ممنوعا، مع السماح لباعة المواد غير الأساسية بفتح متاجرهم لتلقي الطلبات خارج المحالات أو عند مداخلها واستئناف عمل صالونات الحلاقة ولكن بمواعيد زيارات مسجلة مسبقا”، وتابع “كما سيسمح للمطاعم بخدمة الزبائن في المناطق المفتوحة فقط وإعادة فتح بعض الحدائق والأماكن الترفيهية”.

وكان باوزر قد أصدر أمرا في الـ30 من آذار/مارس الماضي يحظر على سكان دائرة واشنطن مغادرة المنازل إلا للضرورة.

المصدر: روسيا اليوم