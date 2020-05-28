كورونا في ليبيا.. تسجيل إصابتين وحالة وفاة واحدة

أعلنت “حكومة الوفاق” الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها الأربعاء تمديد حظر التجول المفروض في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق أن “قرار تمديد حظر التجوال الساري اعتبارا من الساعدة السادسة مساء حتى السادسة صباحا لعشرة أيام إضافية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الخميس”.

من جهته، أعلن “المركز الوطني لمكافحة الأمراض” في ليبيا (ومقره في طرابلس) الاربعاء عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن “المريضين الجديدين عادا من تركيا وتقوم فرق الرصد والاستجابة السريعة في المركز حاليا بتتبع الحالات المخالطة لهما وأخذ العينات اللازمة”.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلها المركز إلى 79، بما فيها ثلاث حالات وفاة و36 حالة نشطة.

في الوقت نفسه، نقلت بوابة “الشرق” الليبية عن مصدر في لجنة مكافحة وباء كورونا في مدينة سبها جنوب البلاد تأكيده رصد وفاة رابعة جراء الفيروس في البلاد، مشيرة إلى أن الضحية كان يخضع للعلاج في مقر العزل الصحي في المدينة.

المصدر: روسيا اليوم