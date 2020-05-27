دياب ترأس اجتماع لجنة عودة المغتربين ومناقشة تحضيرات المرحلة الرابعة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، مساء اليوم، في السرايا الحكومية، اجتماع اللجنة الوزارية لعودة المغتربين، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفيه، الإعلام منال عبد الصمد نجد، والصحة العامة حمد حسن، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، ومستشار وزير الصحة الدكتور محمود زلزلي.

وبعد إتمام المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، تمت مناقشة تحضيرات المرحلة الرابعة التي ستحدد لاحقا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام