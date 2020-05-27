قائد الجيش زار قطاع جنوب الليطاني: الأوضاع الراهنة لن تثنينا عن مواجهة العدوين الإسرائيلي والإرهابي

زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في صور، ثم مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة.

بعدها تفقد العماد عون قيادة لواء المشاة السابع – ثكنة اللواء الشهيد فرنسوا الحاج في مرجعيون، حيث هنأ العسكريين بمناسبة الأعياد، مثمنا “جهودهم لحفظ الاستقرار عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تطبيقا للقرار 1701 ومندرجاته”.

واكد “ضرورة الاستمرار في تطبيق تعليمات الوقاية من فيروس كورونا، بعد أن تم ضبط تفشيه بفعالية خلال المرحلة السابقة”.

وقال: “الجيش جزء من هذا المجتمع، الذي نتفهم همومه ومطالبه المعيشية، وفي الوقت نفسه تدرك قيادة الجيش الظروف المادية الصعبة التي يعاني منها العسكريون، وهي تسعى بأقصى طاقاتها لتخفيف العبء عنهم وضمان حقوقهم وحقوق عائلاتهم في العيش الكريم. وقد بذلت وحدات الجيش جهودا استثنائية منذ بداية الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول 2019 لحماية السلم الأهلي من ممارسات الأشخاص المخلين بالأمن وصون حرية التعبير السلمي عن الرأي”.

وشدد قائد الجيش على أن “الأوضاع الراهنة لن تثني المؤسسة العسكرية عن مهمتها الأساسية وهي مواجهة العدوين الإسرائيلي والإرهابي وصد أي محاولة منهما للنيل من وحدتنا الوطنية”، معتبرا أن ذلك “يتطلب أعلى درجات الجهوزية والشجاعة والانضباط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام