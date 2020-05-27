الأردن يحذر من تبعات كارثية في حال “ضم” العدو الاسرائيلي لأراض فلسطينية جديدة

حذر الأردن الأربعاء من التبعات الكارثية في حال ضم العدو الإسرائيلي أراض فلسطينية جديدة، على أمن واستقرار المنطقة.

الموقف الاردني جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمنسق الخاص للأمم المتحدة لـ”عملية السلام في الشرق الأوسط” نيكولاي ميلادينوف، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها.

ولفت البيان الى ان “الجانبين أكدا أن قرار الضم الإسرائيلي لأراضِ فلسطينية يمثل خرقا للقانون الدولي، ويقوض كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية”، وتابع “أطلع الصفدي المبعوث الأممي على الجهود والاتصالات التي تقوم بها المملكة الأردنية لبلورة موقف دولي واضح وفاعل في منع قرار الضم”.

وذكر البيان ان “الصفدي شدد على أن إحياء جهد دولي حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية يعد سبيلا وحيداً لحل الصراع”، واضاف ان “الوزير الأردني حذر من التبعات الكارثية لأي قرار بالضم على أمن واستقرار المنطقة وسيقتل حل الدولتين وسيؤجج الصراع ويجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتميا لا يمكن أن يسكت العالم على ما سيمثله من مأسسة للتمييز العنصري”.

المصدر: وكالة معاً