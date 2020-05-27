المفتي زغيب: نرفض الاعتداء على أملاك المطرانية في لاسا وفي كل مكان بلبنان

رفض المفتي الشيخ عباس زغيب في تصريح “الاعتداء على أملاك المطرانية في لاسا وفي كل مكان بلبنان”، وقال: “في المقابل، نرفض أن يتم الاعتداء على الأملاك الخاصة العائدة ملكيتها إلى مواطنين أبا عن جد”.

أضاف: “لا يمكن أن نلوم من يدافع عن أرضه لأن القوانين الدينية والوضعية كافة تضمن لصاحب الأرض أن يدافع عنها بكل الوسائل المتاحة له”.

ودعا الجميع في لاسا إلى “تقديم صوت العقل والقانون الذي يضمن لكل ذي حق حقه، وألا ينظر أي طرف من الأطراف إلى الطرف الآخر على أنه حال طارئة على القرية لأن الجميع لهم جذورهم التاريخية القديمة قدم أرض لاسا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام