القاضية عون رفعت الحجز القضائي عن باخرة الفيول ASOPOS – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2020 - 20:02

القاضية عون رفعت الحجز القضائي عن باخرة الفيول ASOPOS

منذ 21 mins 27 May، 2020
القاضية غادة عون
لبنان

رفعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الحجز القضائي عن باخرة الفيول ASOPOS، بعد تلقيها كتابا من وزير الطاقة ريمون غجر يؤكد تعهد شركة Bb energy لاصحابها بهاء ووليد البساتنة، بتأمين باخرة بديلة عنها، وتفاديا لإغراق لبنان بالعتمة، لأن خزانات معامل الكهرباء غير ممتلئة بالفيول.

يذكر ان القاضية عون كانت قررت بإشارة للمديرية العامة للجمارك حجز باخرة الفيول ASOPOS الراسية في خليج جونية، والتي اظهرت نتائج المختبرات انها غير مطابقة للمواصفات، بعكس الفحوصات التي اجريت خارج لبنان .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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