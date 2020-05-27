رئيس بلدية المرج: بشفاء المصاب حرب تكون البلدة صفر إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2020 - 20:02

رئيس بلدية المرج: بشفاء المصاب حرب تكون البلدة صفر إصابات

منذ 51 mins 27 May، 2020
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لبنان

أعلن رئيس بلدية المرج في البقاع الغربي منور الجراح في تصريح، انه “بعد اتصالات مع وزارة الصحة العامة والدوائر المعنية، تم تأكيد شفاء المصاب عبد المعين محمد حرب الذي خضع لاكثر من فحص وأتت كل النتائج سلبية، وبذلك تكون بلدة المرج صفر اصابات”.

وكرر الجراح الطلب من الاهالي “الابقاء على كل إجراءات الوقاية داخل البلدة وخارجها حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم”، داعيا الى “تعزيز فكرة التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعاميم الصادرة عن البلدية وعن وزارة الصحة العامة”.

وشدد على “أهمية افادة البلدية عن أي حالة مشتبه فيها من اجل احتواء الوضع الصحي”، منوها بجهود ومتابعة وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وفريق الوزارة وجهود خلية الازمة في البلدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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