روسيا: ننوه بدور الجزائر لتسوية الازمة الليبية

أكد السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيليايف أن “بلاده تثمن دور الجزائر في المساهمة بتسوية الأزمة الليبية”، ولفت إلى أن “موسكو مهتمة بدعم حوار مكثف في هذه القضية على مختلف الصعد”.

وقال السفير الاربعاء “يجب إنهاء المواجهة بين الأشقاء في ليبيا واستئناف فوري للمحادثات الليبية بهدف إيجاد حل للأزمة الممتدة والذي يناسب الليبيين أنفسهم وتحقيق الاستقرار في هذا البلد”.

واشار السفير إلى أن “روسيا تنظر إلى الجزائر باعتبارها أحد اللاعبين الأساسيين والأكثر نفوذا في إفريقيا وشمالها والشرق الأوسط”، ولفت الى أن “روسيا والجزائر لديهما مواقف قريبة وحتى متطابقة في القضايا الدولية الأساسية”.

وأكد السفير أن “روسيا ستبذل قصارى جهدها لتسهيل ذلك بالتنسيق مع كل الأطراف الليبية وأعضاء المجتمع الدولي المهتمين”.

المصدر: روسيا اليوم