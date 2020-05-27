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May 27 2020 - 17:34

كورونا في قطر.. تسجيل 1740 إصابة جديدة

منذ 24 mins 27 May، 2020
علم قطر
عربي وإقليمي - قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية الأربعاء عن تسجيل 1740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل استقرارا في وتيرة تفشي الوباء في البلاد.

ويأتي ذلك بعد تسجيل 1742 إصابة بكورونا في قطر الثلاثاء و1751 إصابة الاثنين.

وبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في قطر 48947، بما في ذلك 35634 حالة نشطة بينها 203 مرضى في العناية المركزة.

وأكدت الوزارة رصد وفاتين جديدتين ناجمتين عن الفيروس خلال آخر 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء في البلاد 30 حالة وفاة.

وارتفع عدد المتعافين بكورونا في قطر بواقع 1439 حالة شفاء جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ووصلت إلى 13283 شخصا.

المصدر: روسيا اليوم

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