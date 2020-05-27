عبد الصمد: أحدهم اقتطع جزءا من كلامي في بسري لخلق بلبلة وفتنة وهذا معيب

قالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد على حسابها عبر تويتر: “ما كنت متخيلة درجة قلة مهنية البعض لغايات شخصية. لما زرت مرج بسري واستمعت للأهالي وتناقشنا شو ممكن ينعمل ومن ضمنها وقف المشروع او الاكمال فيه قام أحدهم باقتطاع جزء من كلامي لخلق بلبلة وفتنة وهذا معيب. الفارق بين بين اجتزاء الكلام وبين الحقيقة يكمن في النيات. و”كويس” أن اللقاءات المتعلقة بموضوع السد ومرج بسري مع الخبراء والناشطين ستبدأ نهاية الأسبوع المقبل لبحث مصير السد، وهيدا الشي يلي على ما يبدو قد أزعج البعض. المهم، كل مرة بتطلع إشاعة تأكدوا إنو يلي وراها ما غايته مصلحة البلد، بل إثارة الفتنة وتضييع الوقت بدلا من البحث عن الحقيقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام