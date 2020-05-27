امن الدولة: توقيف مروجي عملة مزيفة من فئة 100 دولار في جبيل

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي: “بناء لمعلومات توفرت للمديرية العامة لأمن الدولة عن ترويج عملة مزيفة من فئة المئة دولار أميركي في منطقة جبيل، وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت دورية تابعة لها من توقيف السوريين (حسين ح. ) و( عبد الرزاق ج.)، أثناء ترويجهما للعملة المذكورة حيث ضبطت في حوزتهما مبلغ /800 $ / مزيفة. وقد تبين خلال التحقيق أنهما مقيمان في لبنان بصورة غير شرعية، كما اعترفا بالجرم المنسوب إليهما وبالجهة التي تقوم بتزويدهما بالعملة المزيفة.

بناء لإشارة المحامي العام المالي في جبل لبنان، تم إيداعهما إياه مع المضبوطات بواسطة مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن، والعمل جار على توقيف بقية المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام