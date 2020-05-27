اصابة جديدة في عكار وارتفاع عدد المصابين المسجلين الى 68

أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي حول COVID-19، تسجيل اصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عكار، ليرتفع عدد المصابين المسجلين في المحافظة منذ 17 آذار الماضي الى 68 إصابة، بعد استقرار دام لثلاثة أيام متتالية على الرقم 67.

وفي الجدول البياني المرفق بالتقرير بلغ عدد الحالات الايجابية 35، وحالات الشفاء الجديدة 8 ليرتفع العدد الاجمالي لحالات الشفاء الى 33، فيما تقلص عدد حالات الحجر المنزلي الى 331 حالة.

يذكر ان نسبة الذكور من مجمل عدد المصابين بلغت 43 في المئة، والاناث 57 في المئة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام