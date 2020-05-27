حسن مراد: عودة العملاء الفارين الى الكيان الصهيوني خنجر مسموم

قال الوزير السابق حسن مراد عبر تويتر “الدعوة التي اطلقت لعودة العملاء الذين فروا الى الكيان الصهيوني بعد هزيمته واندحاره من ارضنا عام 2000، هي خنجر مسموم يطعن كل الشهداء والجرحى والمقاومين من الشعب والجيش والمقاومة، ويشكل منحى خطيرا في إحياء ثقافة التطبيع، ونكران مشروعية مقاومة العدو، خصوصا وان من العملاء من يخدم في جيش العدو الذي قاتل وقتل اهلنا في 2006، إضافة إلى تخليهم عن الجنسية اللبنانية، والحصول على جنسية الكيان الصهيوني ، مطلوب الرفض الوطني الجامع لهكذا دعوات مشبوهة الدوافع والأهداف” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام