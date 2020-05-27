مقتل ستة في إطلاق نار بالسعودية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء أن الشرطة في منطقة عسير القريبة من الحدود مع اليمن تحقق في واقعة إطلاق نار أدت إلى مقتل ستة مواطنين يوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن ثلاثة سعوديين أصيبوا أيضا ونُقلوا إلى المستشفى. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن طبيعة الواقعة التي حدثت في محافظة الأمواه.

ونقلت عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير زيد محمد الدباش قوله إن ”الجهات الأمنية… باشرت بلاغا عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين تم نقلهم للمستشفى“.

المصدر: وكالة رويترز