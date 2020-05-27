بريطانيا ستستخدم عقار ريمديسيفير لانه يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 بأربعة أيام

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أنها ستستخدم عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج بعض مرضى كوفيد-19 الذين من المرجح أن يستفيدوا منه, في إطار التعاون مع شركة جيلياد ساينسز المصنعة له.

أضافت الوزارة أن البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 بأربعة أيام.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في مؤتمر صحفي للحكومة إن هذه الخطوة يمكن ان تكون أكبر خطوة للأمام في علاج فيروس كورونا منذ بدء الأزمة، وأضاف أنهم مصممين على دعم العلم ومساندة المشروعات المبشرة.

ولفتت الحكومة الى أن توزيع العقار سيتحدد وفق أكبر فائدة ممكنة منه، لكنها لم تفصح عن عدد المرضى الذين سيعالجون به.

وذكرت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة الأسبوع الماضي أن بيانات تجاربها لهذا العقار أظهرت أنه أكثر فاعلية في علاج حالات كوفيد-19 التي تحتاج لأكسجين إضافي, لكن لا تحتاج لأجهزة تنفس صناعي.

وقال الباحثون كذلك إنه ”نظرا إلى ارتفاع حالات الوفاة رغم العلاج بريمديسيفير“ من المرجح أن يكون العقار أكثر فاعلية باستخدامه مع عقاقير أخرى في علاج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتوقعت شركة جيلياد ساينسز صدور نتائج دراساتها على ريمديسيفير في علاج الحالات غير الحرجة من كوفيد-19 بحلول نهاية هذا الشهر.

المصدر: رويترز