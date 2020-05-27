أزمة “تحدث مرة كل 100 عام” تكلف اليابان 2.15 تريليون دولار

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزوا آبي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة استجابة اليابان لتداعيات فيروس كورونا المستجد سوف تكون بحجم 230 تريليون ين (2.15 تريليون دولار).

طوكيو- سبوتنيك. ونقل تلفزيون “إن أتش كي” عن آبي قوله، في اجتماع بين الحكومة والحزب الحاكم: “سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً من أجل احتواء انتشار العدوى ومحاولة العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية، إنه طريق صعب، ومن الضروري، في نفس الوقت، مع حماية الشركات والمحافظة عليها وعلى موظفيها، أن نستغل فرصة الحد من العدوى والاستعداد بالشكل المطلوب لانتشار العدوى (الموجة التالية)”.

وأضاف: “بفضل الإجراءات التي تعادل 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، سنحمي الاقتصاد الياباني من أزمة تحدث مرة كل 100 سنة. أهم ما في الأمر هو أن تصل المساعدة بسرعة إلى الذين يعيشون أوضاعا صعبة”.

هذا ومن المنتظر أن توافق الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، على ميزانية إضافية ثانية لمكافحة الفيروس التاجي ودعم الاقتصاد بنحو 31.9 تريليون ين (298 مليار دولار).

وفي ذات السياق عرض بنك اليابان المركزي، يوم أمس الثلاثاء، ضخ 1.7 تريليون ين (15.8 مليار دولار) في الاقتصاد بموجب خطة تهدف إلى زيادة إقراض الشركات التي تضررت من جائحة فيروس كورونا.

المصدر: سبوتنيك