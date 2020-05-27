مفاجأة… الرجال ذوو الأصابع الطويلة أقل عرضة للوفاة من كورونا

كشفت دراسة علمية عن مفاجأة بالنسبة للرجال ذوي الأصابع الطويلة، وأشارت إلى أنهم سيكونوا أقل عرضة للوفاة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

نشرت مجلة “ساينس دايركت” العلمية المتخصصة الدراسة التي أعدها جون مانينغ، أستاذ البيولوجيا التطورية في جامعة سوانسي.

وقالت الدراسة إن الذكور الذين يولدون بأصابع طويلة، يكونوا أقل عرضة للإصابة بمضاعفات وأعراض “كوفيد 19” السلبية والخطيرة.

وأوضحت الدراسة أن الذكور المعرضين لارتفاع معدل هرمون التستوستيرون قبل الولادة، يولد معظمهم بأصابع يد طويلة.

وتوصلت الدراسة إلى أن التعرض بصورة مكثفة لهذا الهرمون يجعله ينتج بكثافة مستقبلات “ACE2″، التي تساعد في محاربة جسم الإنسان لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية عن ماينينغ قوله: “كشفت الدراسة أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع في مستوى هرمون التستوستيرون قبل الولادة، يكون أصابع يدهم طويلة، ويمتلكون مستويات أعلى من مستقبلات ACE2، ولدى هذا المركب فعالية كبيرة في مقاومة فيروس كورونا”.

وتابع خبير البيولوجيا قائلا “هذه النتائج التي توصلنا إليها تكشف، أن الرجالَ ذوي الأصابع الطويلة سيعانون أعراضا خفيفة ويمكنهم الاستمرار في عملهم”.

وتمكن الباحثون من التوصل إلى هذه النتائج بعد دراسة تحاليل أكثر من 200 ألف شخص في نحو 41 دولة حول العالم، خاصة تلك التي كانت معدلات وفيات الذكور فيها أكبر.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين كانوا يمتلكون أصابع أقصر، كانوا الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا.

وقال ماينينغ في دراسته: “وجدنا كذلك أن الرجال ذوي الأصابع الطويلة في أستراليا ونيوزلندا والنمسا ودول شرق آسيا لديهم ميزة بيولوجية، تجعلهم أقل عرضة للوفاة بفيروس كورونا”.

وأردف قائلا “أما الرجال في في إنجلترا وويلز، ذوو الأصابع الأقصر فهم معرضون لخطر الوفاة بنسبة 56% تقريبا”.

المصدر: سبوتنيك