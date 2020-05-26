موسكو: الولايات المتحدة لن تتلقى بيانات حول الأجواء المفتوحة بعد انسحابها من المعاهدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لا ينبغي عليها أن تأمل في تلقي بيانات حول الأجواء المفتوحة بعد انسحابها من المعاهدة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: “إن إعادة تقويد قمر صناعي على مدار معين تعد عملية أ أكثر تعقيدًا وتكلفة من إرسال طائرة عبر السماء المفتوحة وخاصة وان الطائرة بإستثناء القمر الصناعي، تسمح بمشاهدة ما تحت السحب. وسيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لتلك الدول الأوروبية التي لا تملك أقمار صناعية. ربما لا ينبغي عليهم الاعتماد على تدفق سخي من صور الأقمار الصناعية من الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، لن يكون من المنطقي لواشنطن أن تأمل، في حال انسحابها، أن تحتفظ بالوصول إلى جميع المعلومات التي يتم تلقيها من خلال معاهدة السماء المفتوحة”.

وأكد البيان على أن روسيا على استعداد مناقشة الاعتراضات المتبادلة على معاهدة الأجواء المفتوحة على قدم المساواة.

المصدر: سبوتنيك