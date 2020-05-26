بلدية قبريخا: الصورة المتداولة عبارة عن اجراء فحص pcr

نفت بلدية قبريخا، في بيان، “ما تداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن عشرات الإصابات في البلدة، مرفقا بصورة”، مؤكدة أن ذلك “لا يمت للواقع بشيء”.

وأوضحت أن “هذه الصورة عبارة عن اجراء بلدية قبريخا اليوم فحص pcr ل 36 شخصا من المحجورين للاطمئنان على أوضاعهم، والذين سبق وأن أجريت لهم فحوصات وكانت نتيجتها سلبية، وبالتالي فإن التعليقات والأخبار التي تدور حول هذه الصورة لا تمت الى الحقيقة بصلة. لذا نأمل من المواطنين عدم التداول بها”.

وأعلنت أنها ستصدر بيانا عن نتائج هذه الفحوصات “فور استلامها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام