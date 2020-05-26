خروقات معادية للأجواء الوطنية أمس واليوم

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، أن طائرات العدو نفذت سلسلة خروقات للأجواء الوطنية أمس واليوم، وذلك في بيانين جاء في الأول منهما:

“خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 26/5/2020 الساعة 9,15 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 11,30 من فوق بلدة الناقورة.وعند الساعة 10,30، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11,25 من فوق البلدة المذكورة.وعند الساعة 10,35، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11,40 من فوق بلدة كفركلا”.

وجاء في البيان الثاني:

“خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 25/5/2020 الساعة 16,35 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 22,50 من فوق بلدة الناقورة.

وعند الساعة 17,15، خرقت طائرة عدوة مماثلة، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 26/5/2020 الساعة 1,00 من فوق البلدة المذكورة”.

وبتاريخ 25 /5 /2020 الساعة 19,50، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الشوف، ثم فوق مناطق جبل لبنان، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 26 /5 /2020 عند الساعة 00,45 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.

وبتاريخ 26 /5 /2020 الساعة 00,50 خرقت طائرة عدوة مماثلة، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 4.10 من فوق بلدة رميش.