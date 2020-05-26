أهالي ميس الجبل حذروا قوة الامم المتحدة “يونيفيل” من التمادي في إزعاجهم

استنكر أهالي بلدة ميس الجبل- سكان منطقة المفيلحة “الازعاج الذي يتسبب به مركز قوة الامم المتحدة – اليونيفيل في منطقة المفيلحة”.

وقالوا في بيان: “انتظرنا طويلا، وفرغ صبرنا من الوعود الفارغة والكتب والعرائض”. وتوجهوا الى “المعنيين في الجيش وبلدية ميس الجبل، للتدخل سريعا ووضع حد للتمادي والضرر والازعاج الذي يتسبب به مركز اليونيفيل في المفيلحة. من أصوات مولدات الكهرباء المزعجة التي تكاد لا تنطفئ وهي بدون كواتم صوت وملاصقة للمنازل، الموسيقى الصاخبة والمزعجة ليل نهار، الكلاب الشاردة والمفترسة التي تهاجم البيوت وتتعرض للاولاد وتفتك بالمزروعات، وغيرها من المشاكل اليومية التي تواجه منطقتنا وأهلنا”.

وحذروا “اليونيفيل عبر اللجان التنسيقية العسكرية والامنية والبلدية، من التمادي في عدم معالجة هذه الامور، والا سنضطر مرغمين الى التصعيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام