الإمارات تسجل 779 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 26 2020 - 15:52

الإمارات تسجل 779 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات جديدة

منذ 2 ساعة 26 May، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة