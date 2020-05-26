النائب فياض من العديسة بذكرى التحرير: للتكامل معا والابتعاد عن الخلافات السياسية في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة

نظم اتحاد بلديات جبل عامل، نشاطا تعبيريا، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، جسد تكامل الجيش والشعب والمقاومة، وتم خلاله وضع إكليل من الزهور، على النصب التذكاري لشهداء الشعب والجيش والمقاومة في بلدة العديسة.

وحضر النشاط عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور علي فياض، النقيب ريمون مكاري ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر ياسين، رئيس بلدية العديسة علي رمال وفاعليات بلدية واختيارية.

وألقى فياض كلمة حيا في مستهلها “الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير الجنوب”، وقال: “في هذه المناسبة مناسبة الانتصار، نؤكد خيار معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ولا أعتقد بأن أحدا من اللبنانيين، يريد أن يفرط في هذا الخيار، فهم يحتاجون إلى التكامل مع بعضهم بعضا، والابتعاد عن الخلافات السياسية، لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية، التي يمر بها الوطن صعبة، ويجب تضافر الجهود من أجل مصلحة الوطن”.

ياسين

بدوره، شدد ياسين على “أهمية ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”، وقال: “لقد أحببنا أن يكون هذا النشاط في عيد التحرير، أمام نصب الشهداء التذكاري، لنؤكد أن الثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، التي هزمت العدو، هي التي حمت الوطن وستحميه في المستقبل، وبوحدة اللبنانيين سننتصر على الحصار الاقتصادي الأميركي، وسنعبر الأزمتين الصحية والاقتصادية بإذن الله”.

وفي الختام، جال ياسين مع الصحافيين في بلدة العديسة، لشرح “أهمية النصر والقيمة المعنوية، التي يعيشها أهالي القرى الحدودية، من خلال تشبثهم بأرضهم ومقاومتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام