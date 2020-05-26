قتيل و3 جرحى في إشكال بين 3 عائلات في الرشيدية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في صور أن مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين شهد منذ قليل اشتباكات بين 3 عائلات تسكن في المخيم، أسفرت عن مقتل المدعو جمال سالم (55 سنة) الملقب ب”الجاعوني”، أثناء مروره بمكان الحادث صدفة، وإصابة 3 أشخاص بجروح، نقلوا جميعا الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

وتسعى القوى الأمنية لتوقيف مفتعلي الإشكال، فيما يشهد المخيم إطلاق نار كثيف في هذه الأثناء.

وافادت الوكالة أن المسؤول التنظيمي والعسكري لحركة “فتح” و”منظمة التحرير الفلسطينية” في منطقة صور اللواء توفيق عبدالله، تابع الإشكال ،ونتيجة للملاحقات، تمكن عناصر تابعين لحركة “فتح” من إلقاء القبض على المتسببين بالإشكال، وتسليمهم إلى مخابرات الجيش.

وتمنت قيادة حركة “فتح” في منطقة صور، في بيان، على “الإخوة الإعلاميين، توخي الدقة في نقل الأخبار، وعدم تضخيمها، حرصا على مصلحة أهلنا في مخيم الرشيدية”.

وأكدت أنها “لن تتهاون مع أي شخص، يتسبب في قتل وترويع أهلنا الآمنين في المخيم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام