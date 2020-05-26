اتحاد بلديات جبل عامل: بالالتزام بشروط التعبئة العامة ننتصر على الفيروس كما انتصرنا في 25 أيار

حث اتحاد بلديات جبل عامل، في بيان، أهالي البلدات المنضوية تحت لوائه، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، على “الالتزام بضوابط التعبئة العامة وشروطها، بمواجهة فيروس كورونا، والعمل على تحويل تهديدات الأزمة إلى فرصة لإثبات حبنا للحياة، والانتصار على الوباء”.

وتمنى على الأهالي “في أجواء العزة والكرامة والحرية بالذكرى العشرين للتحرير، وفي ظل الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة للغاية، التي تفرض علينا تحديا كبيرا وتهديدا صعبا: العمل على تحويل هذه التهديدات إلى فرصة لإثبات حبنا للحياة، وبالتالي كما حررنا وانتصرنا بفضل الصمود وتضحيات الشعب والجيش والمقاومة، فإننا سنثبت أننا سننتصر على وباء كورونا، الذي لا يميز بين شخص وآخر أو بين منطقة وأخرى، من خلال التزامنا بشروط وضوابط التعبئة العامة واستجابتنا لمتطلبات خطة مواجهة فيروس كورونا”.

ودعا “جميع الهيئات المعنية عسكرية وأمنية ومدنية، إلى ممارسة مهامهم وبأقصى وأقسى ما يمكن، لفرض شروط الاستجابة لهذه المواجهة”.

وختم “كلنا أمل بأهلنا الكرام الأعزاء بالتجاوب المطلق مع هذه التوجيهات، وعدم القيام بأي مخالفة مهما كانت، لأنها لن تمر من دون محاسبة، حتى لا نصبح نادمين على ما فرطنا به وكسبته أيدينا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام