إشكال بين دورية للكتيبة الفنلندية وأهالي بليدا واليونيفيل تفتح تحقيقا بالتنسيق مع الجيش – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 25 2020 - 22:42

إشكال بين دورية للكتيبة الفنلندية وأهالي بليدا واليونيفيل تفتح تحقيقا بالتنسيق مع الجيش

منذ 30 mins 25 May، 2020
اخبار امنية وحوادث
لبنان

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” في مرجعيون، أن إشكالا وقع بين عناصر دورية من الكتيبة الفنلندية التابعة لقوات اليونيفيل الدولية وأهالي بلدة بليدا، بعد أن صدمت آلية عسكرية تابعة للكتيبة المذكورة، خلال مرورها في محلة الجميلة في البلدة، سيارتين من نوع “رابيد” ودراجة نارية.
واحتجاجا على ما حصل قطع شبان من بلدة بليدا الطريق عند مدخل بلدة محيبيب المجاورة.
وعلق الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل اندريا تيننتي على الإشكال، بالقول: “نحن ننظر في الحادثة، وقد باشر القائد العام لليونيفيل تحقيقا بالتنسيق مع الجيش اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات